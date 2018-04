Brasileiros avançam na chave do qualifying de Roland Garros

Teliana entrou no quali como primeira cabeça de chave por ter ficado exatamente no limite do corte de classificadas para a chave principal. Ela ficou de fora porque a organização de Roland Garros usou como critério de classificação direta o ranking de seis semanas atrás, quando a número 1 do Brasil estava fora do Top 100.

A necessidade de passar pelo quali, contudo, não desanimou Teliana. Ela não se intimidou diante da experiente local Stefanie Foretz, de 34 anos, e venceu em sets diretos, pelo placar de 7/5 e 6/1. "Estava um pouco ansiosa. Primeiro jogo, especialmente em Grand Slam é assim. Eu estava querendo jogar bem todos os pontos", comentou a brasileira.

"Estou feliz com a vitória. Não joguei tão bem, mas consegui me impor nos momentos importantes. Roland Garros é um torneio especial para mim. Me sinto em casa, gosto muito de jogar aqui e quero aproveitar isso", disse Teliana, que entrou direto na chave principal no ano passado.

Para voltar a disputar esta chave, ela terá que vencer seus três jogos no quali. Na segunda rodada, Teliana, atual 77ª do ranking, vai enfrentar a checa Renata Voracova, 193ª do mundo, nesta quinta-feira.

Outra brasileira na chave feminina, Beatriz Haddad Maia precisou de três sets para superar a japonesa Hiroko Kuwata por 6/1, 5/7 e 6/2 em seu primeiro jogo como profissional em um Grand Slam. Na sequência, a tenista número 167 do mundo vai duelar com a italiana Nastassja Burnett, apenas a 739ª do ranking.

MASCULINO - André Ghem e Guilherme Clezar também não decepcionaram. Com tranquilidade, eles venceram seus jogos desta quarta sem ceder sets. Ghem derrotou o experiente espanhol Albert Montañes, ex-número 22 do ranking, por 6/1 e 7/5. E Clezar passou pelo australiano Luke Saville por 6/4 e 6/1. Com estes resultados, os dois só precisam de mais uma vitória para alcançar a sonhada vaga na chave principal de Roland Garros.