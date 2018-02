Brasileiros brigam para ser o nº 1 Ainda sem contar sequer com um jogador entre os 100 primeiros do ranking mundial, alguns dos tenistas brasileiros brigam esta semana pela posição de número 1 do País. O atual líder, Ricardo Mello, ocupa o 105º lugar e está seriamente ameaçado. Joga no ATP Tour de Lyon, na França, fazendo sua estréia diante do sérvio Novak Djokovic, e precisa de boa campanha para não perder o status de número 1 do Brasil. Preparado para dar o bote, Flávio Saretta subiu cinco posições no ranking esta semana, está em 110, e joga na Copa Petrobrás, em quadras de saibro, em Santiago do Chile. Sua estréia será diante do espanhol Daniel Gimeno Trava e se fizer boa campanha poderá ultrapassar Mello que tem um desafio bem mais difícil, jogando em quadra coberta e rápida. E com a motivação de ter conquistado o título da etapa de Bogotá da Copa Petrobrás, o gaúcho Marcos Daniel (venceu domingo o austríaco Daniel Koellerer por 6/2 e 6/3) festeja a ascensão de 20 posições no ranking. Está em 112 e joga em Santiago diante de outro austríaco, Olivier Marach. Enquanto isso, o ex-número 1 do mundo, Gustavo Kuerten, continua sua rotina de treinamentos e, mesmo sem jogar, ganhou duas posições, indo para 289 da ATP. Como ele não disputa mais nenhum torneio oficial este ano, poderá usar o ranking de proteção para jogar o ATP Tour de Sydney ou o de Auckland na segunda semana de janeiro de 2006 e também entrar direto na chave principal do Aberto da Austrália, em Melbourne, a partir da terceira semana de janeiro.