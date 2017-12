Brasileiros buscam ritmo em Aracaju Com oito jogadores, o tênis brasileiro espera aproveitar bem a etapa de Aracaju da Copa Petrobrás. O circuito começou em Santiago, foi para Buenos Aires, passou por Santa Cruz, na Bolívia, e por Bogotá, na Colômbia. Agora, é a vez de o Brasil organizar uma etapa. Na disputa da chave principal, que começa na segunda-feira, entraram direto Flávio Saretta, Franco Ferreiro, Júlio Silva, Marcos Daniel e Francisco Costa. Os organizadores deram convites para Lenoir Ramos, Raony Carvalho e Luís Henrique Granjeiro, que ganham uma grande chance de marcar pontos no ranking mundial. O circuito da Copa Petrobrás tem justamente a função de ajudar o desenvolvimento do tênis na América Latina e abrir as portas do profissionalismo para vários jogadores. E é importante até para os mais experientes. Flávio Saretta, que não teve um bom ano e caiu várias posições no ranking, é um exemplo. Seu objetivo é ficar perto dos cem primeiros para poder escolher melhor os torneios que vai disputar em 2005. "O circuito é muito bom para os mais novos, que não precisam gastar em dólares para buscar pontos no ranking. Para jogadores como eu, ajuda a dar ritmo, confiança e reconquistar posições na ATP."