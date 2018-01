Brasileiros buscam vaga na Austrália Até agora, apenas Gustavo Kuerten e Flávio Saretta estão garantidos na disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda feira, em Melbourne. Mas outros cinco brasileiros entraram na briga por uma vaga na chave principal, cruzando o planeta, para jogar o qualifying. Para "furar" o qualifying de um Grand Slam precisa-se ganhar três partidas. Na primeira rodada, Ricardo Mello joga com o wild card australiano Stanislas Wanrinka e, como integrante da equipe Play Tennis, viajou com boa estrutura para buscar bons resultado, recebendo orientações dos técnicos João Zwetsch e Fernando Roese e com o preparador físico Eduardo Faria. Sem a mesma estrutura, mas com sua conhecida raça, o gaúcho Marcos Daniel espera repetir a façanha do ano passado, quando superou o qualifying e exigiu cinco sets de Wayne Arthurs, na primeira rodada da chave principal. André Sá, numa já longa luta para afugentar a má fase, joga com Jeff Morrison, e a revelação Franco Ferreiro, ao lado do técnico Ricardo Acioly, tenta jogar o seu primeiro Grand Slam, enfrentando Giorgio Galimberti. E o quase esquecido tênis feminino também tem esperanças de estar em Melbourne. Nanda Alves é a única brasileira na disputa e estréia diante da alemã Ann Lena Groenefeld. Entre as estrelas, o Aberto da Austrália terá vários desfalques no feminino. Hoje foi a vez de Jelena Dokic anunciar sua desistência, depois que Serena Williams, Jennifer Capriati e Mary Pierce já haviam feito o mesmo. Entre os homens são esperados poucos desfalques. Um dos possíveis é Guillermo Coria, número 5 do mundo, que sentiu uma lesão no abdomén em Auckland e desistiu da competição. É dúvida para o Aberto da Austrália. Em Auckland, Guga vem fazendo boa preparação para o primeiro Grand Slam, tendo vencido as duas primeiras partidas da competição, superando os espanhóis Alex Corretja e Alberto Martin. Outro tenista que vem impressionando neste início de temporada é o espanhol Carlos Moya. Em sete jogos, alcançou sete vitórias. Ganhou um título semana passada e agora avançou para as quartas-de-final em Sydney, ao superar Michael Llodra por 7/6 (7/5) e 6/3.