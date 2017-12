Brasileiros buscam vaga no Chile Dois brasileiros buscam nesta quinta-feira classificação para as quartas-de-final da Copa Petrobras, na etapa de Santiago do Chile. Flávio Saretta, cabeça-de-chave número dois da competição, joga com o argentino Christian Villagran, enquanto Júlio Silva desafia Gabriel Moraru, da Romênia. Dos cinco jogadores do Brasil que entraram na competição, apenas dois venceram na primeira rodada.