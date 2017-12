Brasileiros buscam vaga no US Open Com US$ 1 milhão em prêmios, muito mais do que a maioria dos torneios da ATP, começou nesta terça-feira o qualifying do US Open, o último Grand Slam da temporada. A competição nos Estados Unidos conta com grandes nomes do tênis, como o sueco Thomas Enqvist, que já foi vice-campeão do Aberto da Austrália. Entre os brasileiros, o primeiro a estrear foi Marcos Daniel, que perdeu para o italiano Petito Storace por 6/4 e 7/6 (7/3). Como consolo, embolsou um cheque de US$ 3 mil. Outros que buscam vaga na chave principal são André Sá, Alexandre Simoni e Ricardo Mello. No feminino, Nanda Alvez também tenta se classificar - joga nesta quarta-feira contra a veterana australina Rachel McQuilan.