Brasileiros caem em Buenos Aires Como já era mesmo de se esperar, o tênis brasileiro mostrou um desempenho decepcionante na quinta e última etapa da Copa Petrobrás, em Buenos Aires. Quatro tenistas perderam na rodada desta terça feira para adversários argentinos. Tiago Alves perdeu para Ruben Hidalgo por 6/1, 1/0 e desistência, André Ghem para Marftin Arguello por 6/1 e 6/0, Lucas Engel de Carlos Berloq por 6/3 e 6/2 e Bruno Rosa para Diego Harthield por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/3). O único a avançar uma rodada foi Júlio Silva, que jogou com Flávio Saretta, e marcou 6/3 e 6/1. Com esta derrota, Saretta perde também uma grande chance de se colocar entre os cem primeiros e tornar-se o número 1 do Brasil.