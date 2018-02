Brasileiros caem no ranking mundial A semana foi ruim para os tenistas brasileiros no ranking mundial. Na lista divulgada nesta segunda-feira, os principais nomes do País perderam algumas posições, enquanto o suíço Roger Federer, depois de conquistar o título do Masters Series de Indian Wells no domingo, lidera com folga nos dois rankings da ATP. Na Corrida dos Campeões, que conta apenas os resultados da temporada, Ricardo Mello perdeu 5 posições e está em 55º lugar. E Flávio Saretta caiu 8, passando a ocupar a 123º colocação. Ja no ranking de entradas, Ricardo Mello conseguiu manter seu 53º lugar. Mas Guga, sem jogar desde setembro, caiu mais 3 posições e está em 89º.