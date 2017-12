Brasileiros começam bem em Roland Garros Até que os tenistas brasileiros começaram bem a disputa do qualifying do torneio de Roland Garros, com três vitórias contra uma derrota. Ricardo Mello ganhou do checo Thomas Cakl por 6/2 e 6/2, Bruno Soares do italiano Vincenzo Santopadre por 6/3 e 6/3, Franco Ferreiro do frances Slimone Saoudi por 6/2 e 6/4, e apenas André Sá caiu diante do espanhol Marc Lopez por 6/1 e 7/5. O qualifying de Roland Garros é tão grande que chega a superar muitos torneios do circuito, e distribui mais de 300 mil euros em prêmios. Para garantir vaga na chave principal do Aberto da França são necessárias três vitórias. Na próxima rodada, Ricardo Mello vai enfrentar o italiano Tomas Tenconi, número 220 do ranking, enquanto Bruno Soares espera pelo vencedor da partida entre o suíço Marc Rosset e o espanhol Florente Serra. Franco Ferreiro jogará com o vencedor de Martin Arguello e Jen Francois Bechelot. Confirmado entre os cabeças de chave, Gustavo Kuerten já está em Roland Garros e marcou treinos em dois períodos para esta quarta-feira, às 11 e às 16 horas, com o técnico Larri Passos. Na quinta-feira, Guga participa de um evento beneficente ao lado dos franceses Sebasetien Grosjean e Richard Gasquet.