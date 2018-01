Brasileiros confiantes no Cobra Classic Com mais experiência internacional e passagens pela Copa Davis, Ricardo Mello, Flávio Saretta, André Sá e Alexandre Simoni estão confiantes para o Cobra Classic-Aberto de São Paulo, que começa nesta segunda-feira, no Parque Villa-Lobos (não há cobrança de ingresso). Às 10 horas, Simoni abre a disputa diante de Thiago Alves. Depois, Mello, cabeça-de-chave número 1, enfrenta o também brasileiro Júlio Silva. "O ano de 2004 foi o melhor da minha carreira. Subi mais de 60 posições no ranking", disse Mello. Saretta, campeão em 2001 e 2003, estréia terça-feira, diante de Bruno Soares. Sá, que também só joga na terça-feira, pega Marcos Daniel. No Catar, Roger Federer, líder do ranking, dá a partida para 2005 com esperança de repetir o desempenho de 2004, em que conquistou 11 títulos de simples, entre eles o do Aberto da Austrália, Wimbledon e US Open. Na estréia, pega David Ferrer. Feminino - No feminino, a temporada começou neste domingo, em Gold Coast, na Austrália. Silvia Farina ganhou de Stephanie Foretz por 6-3 e 7-5 e Magdalena Maleeva venceu Yuliana Fedak por 6-4 e 6-1. Em Chiang Mai, na Tailândia, a russa Maria Sharapova venceu o jogo de exibição com a americana Venus Williams por 6-4 e 6-3. As jogadoras doaram suas raquetes para um leilão, com renda destinada às vítimas do tsunami que atingiu a Ásia.