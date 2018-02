Brasileiros conhecem adversários Vários tenistas brasileiros que buscam uma melhor posição no ranking jogam a partir desta segunda feira a segunda etapa da Copa Petrobrás, em Santiago do Chile. Flávio Saretta estréia com o espanhol Daniel Gimeno Traver e se fizer boa campanha pode transformar-se no número 1 do Brasil, pois Ricardo Mello não disputa a competição. Marcos Daniel ? que foi a final da etapa de Bogotá ? joga com o austríaco Olivier Marach, Júlio Silva vai enfrentar o equatoriano Giovanni Lapentti, Bruno Rossa joga com o chileno Paul Capdeville e Marcelo Melo pega o argentino Sérgio Roitman.