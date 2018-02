Brasileiros despencam no ranking mundial de tênis da ATP Os brasileiros despencaram no primeiro ranking divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP) neste ano. Eliminado na primeira rodada do Torneio de Chennai, na Índia, Thiago Alves perdeu 22 posições e caiu para o 127.º lugar, com 360 pontos. O segundo atleta do Brasil mais bem colocado é Ricardo Mello, na 136.º posição, com 343 pontos. Ele ultrapassou Flávio Saretta, que despencou 34.º colocações e caiu para 152.º, com apenas 299. Grande nome do País, Guga, que tenta recuperar o ritmo que o levou ao topo de Roland Garros, recuou um posto e agora é o número 1079. Em contrapartida, Rogério Dutra Silva, semifinalista do Aberto de São Paulo, ganhou 54 posições e foi para o 210.º lugar. Dentre os dez melhores, a novidade ficou por conta do croata Ivan Ljubicic, que assumiu a quarta posição ao ultrapassar o norte-americano James Blake. O suíço Roger Federer permanece com tranqüilidade na liderança. Os 10 melhores da ATP: 1.º Roger Federer/SUI - 8.120 pontos 2.º Rafael Nadal/ESP - 4.525 3.º Nikolay Davydenko/RUS - 2.825 4.º Ivan Ljubicic/CRO - 2.570 5.º James Blake/EUA - 2.530 6.º Andy Roddick/EUA - 2.415 7.º Tommy Robredo/ESP - 2.375 8.º David Nalbandian/ARG - 2.295 9.º Mario Ancic/CRO - 2.060 10.º Fernando González/CHI - 2.015