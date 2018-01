Brasileiros em quadra na Austrália Já estão programadas as estréias dos tenistas brasileiros no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. Ricardo Mello, agora o número 59 do ranking mundial, enfrenta o espanhol Albert Martin ainda nesta segunda-feira, em jogo que deve começar por volta das 23h30 (horário de Brasília). Já Flávio Saretta, que subiu um a posição no ranking e ocupa o 110º lugar, jogará em Melbourne com o australiano Nathan Healey na madrugada de terça-feira. Ele só deve estar em ação por volta das 3 horas (horário de Brasília).