Brasileiros entram em ação no Sauípe No clima do carnaval baiano, o tênis brasileiro vai ter uma terça-feira gorda no Brasil Open. Afinal, Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Franco Ferreiro e Pedro Braga estréiam na competição, sem contar ainda com o principal favorito, o espanhol Carlos Moyá, que enfrenta o Tomas Behrend, brasileiro radicado na Alemanha. Guga joga no horário nobre. Entra em quadra às 20h30, com transmissão pela SporTV e Record, para enfrentar o espanhol Oscar Hernandez. A alegria baiana contagiou muita gente na Costa do Sauípe. As noites têm sido alegres e barulhentas, com os foliões mais fanáticos fazendo uma viagem curta - 76 quilômetros - até Salvador para correr atrás do trio elétrico ou divertir-se nos camarotes. Mas a folia não contagiou Guga. Ele está concentrado no torneio e garantiu que não iria sequer ver o carnaval deste ano. "Fiquei três dias em repouso para recuperar-me de uma forte gripe", contou. "Estou bem melhor e só pensando em jogar bem. Já ganhei um título uma vez aqui e este torneio, como já disse, é hoje em dia uma das minhas prioridades." Esta será a primeira vez que Guga enfrenta Hernandez, número 90 do ranking mundial. O brasileiro fez boa campanha em Viña del Mar, onde chegou à final, mas depois sofreu com uma forte gripe em Buenos Aires, caindo na primeira rodada do torneio argentino, diante do também espanhol David Ferrer. Agora, está empenhado em conquistar o título, mas fica a dúvida de quanto a doença pode ter prejudicado sua preparação. Saretta terá um duelo difícil diante do argentino Juan Ignacio Chela, número 41 do ranking mundial. O brasileiro ocupa o 45º lugar nessa mesma lista e a partida promete ser equilibrada. Um duelo delicado terá a revelação brasileira Franco Ferreiro. O tenista gaúcho, treinado por Ricardo Acioly, ganhou vaga no Brasil Open ao conquistar o título do classificatório nacional, disputado no Guarujá. Sua missão será superar uma das maiores promessas do tênis mundial, o francês Richard Gasquet, de apenas 17 anos, muito talentoso e que semana passada esteve nas semifinais do ATP Tour de Buenos Aires. Outro que garantiu vaga na Costa do Sauípe através do classificatório nacional foi Pedro Braga, que vai enfrantar na estréia o peruano Luiz Horna, número 68 do ranking.