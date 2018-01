Brasileiros estréiam hoje no Sauípe Os brasileiros estréiam nesta terça-feira no Brasil Open, o principal torneio de tênis do País, disputado desde ontem na Costa do Sauípe, na Bahia. O destaque fica para Ricardo Mello, novo número 1 do ranking nacional, que joga por volta das 20 horas contra o espanhol Albert Montañez. Um pouco antes, por volta das 18 horas, é a vez de Flávio Saretta estrear na Costa do Sauípe. Ele irá jogar contra o argentino Edgardo Massa, que conseguiu sua vaga no qualifying do torneio. Também nesta terça-feira acontece o duelo entre os dois outros tenistas brasileiros que disputam o Brasil Open. André Sá e Júlio Silva se enfrentam por volta das 17h30. Na primeira rodada do Brasil Open, disputada na segunda-feira, o principal destaque foi a vitória do argentino Juan-Ignacio Chela sobre o alemão Lars Burgsmuller por 6/4 e 6/0. Seu adversário nas oitavas-de-final já está definido. Será o também argentino Agustín Calleri, que fez duplo 6/1 no italiano Potito Starace. Em outros jogos disputados, o espanhol Santiago Ventura venceu o seu compatriota Nicolas Almagro por 4/6, 6/4 e 6/1, o francês Paul-Henri Mathieu derrotou o espanhol David Sanchez por 6/4 e 6/0 e o espanhol Albert Costa avançou com o abandono do também espanhol Oscar Hernandez.