Brasileiros fazem semifinal no Challenger de São Paulo

Campeão em 2008, Thiago Alves não teve dificuldades para derrotar o norte-americano Michael McClune, que veio do qualifying, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4. Com isso, ele garantiu a semifinal brasileira, já que Ricardo Mello venceu outro duelo nacional contra João Souza, o Feijão, por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (10/8).

"Já esperava um jogo complicado, com poucas quebras. O primeiro tie break foi mais fácil, mas no segundo consegui fazer a diferença na devolução dos pontos importantes e na regularidade de fundo", afirmou Mello, que chegou à sua terceira vitória contra Souza.

O tenista de Campinas, campeão em São Paulo em duas oportunidades (2006 e 2009), sabe que terá mais dificuldades neste sábado. "Eu e o Thiago já nos enfrentamos inúmeras vezes. Apesar de ter vencido todas elas, são sempre jogos duríssimos. No último deles, no final do ano passado, ele sacou chegou a sacar para o jogo", contou Mello.

A outra semifinal será disputada entre o paraguaio Ramón Delgado - que bateu o espanhol Adrian Menendez-Maceiras por 2 sets a 0 - e o argentino Eduardo Schwank - vencedor do duelo contra o lituano Ricardas Berankis pelo mesmo placar.