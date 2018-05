O tenista Bruno Soares ficou contente quando viu que as taças dos dois títulos conquistados no Aberto da Austrália, nas duplas masculinas e nas duplas mistas, já tinham seu nome gravado. A assinatura é pessoal e única, mas vale por uma história coletiva nesta modalidade do tênis. A assinatura de Bruno Soares nos troféus atesta que o Brasil costuma ir bem nos torneios de duplas no tênis.

“Temos uma geração forte nas duplas formada por mim, Marcelo e o André. Desde que eles se especializaram em 2007 e eu, em 2008, conseguimos grandes resultados para o Brasil. É difícil explicar. Desde pequeno, sempre tivemos um certo talento para modalidade de equipes”, afirma Bruno Soares, dono de quatro troféus de Grand Slam (US Open em 2012 e 2014 e agora, o Australian Open).

O Marcelo citado por ele é Marcelo Melo, número um entre os duplistas na lista da Associação de Tenistas Profissionais desde novembro do ano passado. É a primeira vez em 15 anos que um brasileiro chega ao topo do ranking, o último havia sido Gustavo Kuerten. “Desde o juvenil, temos bons resultados juntos. Nós treinamos em Belo Horizonte e sempre tivemos liberdade para falar e corrigir os defeitos um do outro. A amizade fora de quadra ajuda”, diz Marcelo Melo.

Marcelo e Bruno são amigos desde os 6, 7 anos. Começaram no saibro do Minas Clube e foram companheiros e rivais em muitos torneios. Atuaram juntos do início de 2010 ao fim de 2011, mas os resultados nos torneios mais importantes decepcionaram. Curiosamente, cresceram quando se separaram. Bruno foi jogar com o norte-americano Eric Butorac – atualmente, é parceiro de Jamie Murray, irmão de Andy Murray. Já Melo atuou com diversos tenistas até se fixar com o croata Ivan Dodig, com quem conquistou o Masters 1.000 de Xangai.

Faltou falar do André. André Sá já foi 17º do mundo nas duplas e chegou à semifinal no Torneio de Wimbledon em 2007 ao lado do próprio Marcelo Melo. Ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999, em Winnipeg, em parceria com Paulo Taicher. Com Flávio Saretta, alcançou as quartas de final do Australian Open em 2004. Na opinião de Bruno, foi ele quem iniciou as ascensão brasileira. "Vejo os brasileiros muito comprometidos com a modalidade. Eu sempre gostei de jogar duplas, desde o começo da minha carreira, para melhorar meu jogo. Depois de tentarem alguns anos jogando simples, o Marcelo e o Bruno decidiram jogar somente duplas. Eu os ajudei muito no começo, principalmente ao Marcelo, com joguei por quase três temporadas. Com o Bruno, eu joguei bastante nos challengers até ele dar o salto para os ATPs (Associação dos Tenistas Profissionais). Hoje somos muito dedicados ao esporte", afirma André Sá.

Thomas Koch, primeiro tenista homem brasileiro a vencer um torneio de Grand Slam, nas duplas mistas de Roland Garros, em 1975, avalia que o êxito brasileiro vai além da questão de uma geração de talentos. Ele acredita que os brasileiros se adaptam com facilidade à modalidade. “Nas duplas, não dependemos tanto do aspecto físico. É importante ter a mão boa, a gente diz, reflexo apurado, voleios e colocação de bolas principalmente nos cantos da quadra. Nisso, os brasileiros vão bem”, diz o oitavo maior vencedor da Copa Davis.