Brasileiros ganham na estreia de challenger no Equador

O tênis brasileiro obteve bons resultados, nesta terça-feira, na primeira rodada do Torneio Challenger de Salinas, no Equador. Dos quatro representantes do País que entraram em quadra, apenas um foi eliminado logo na estreia. E o derrotado foi justamente o melhor ranqueado de todos - o paulista Thiago Alves.

O dia começou com a vitória de João Souza, o Feijão. Cabeça de chave número 8, derrotou o chileno Jorge Aguilar por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Seu próximo rival, já nas oitavas de final, será o colombiano Alejandro González.

Na sequência, o gaúcho Marcelo Demoliner bateu o equatoriano Emílio Gómez por duplo 6/4. Com a mesma facilidade, o paulista Rogério Dutra Silva venceu o argentino Guido Pella por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3.

O próximo adversário de Rogério será justamente o algoz de Thiago Alves, número 138 do mundo e terceiro melhor do Brasil. Em um jogo muito equilibrado, o sérvio Filip Krajinovic bateu de virada o tenista de São José do Rio Preto por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/1 e 7/5.