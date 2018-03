Brasileiros iniciam "plano Roland Garros" Gustavo Kuerten já iniciou treinamentos específicos para fazer um bom papel em Roland Garros; Flávio Saretta começou bem o seu torneio preparatório para o Aberto da França, ao vencer na estréia em St. Poelten; e Fernando Meligeni já está em Paris para iniciar a disputa do qualifying na luta por uma vaga na chave principal do mais importante evento do planeta em quadras de saibro. Saretta bateu outro brasileiro, André Sá, por 6/2 e 6/2 na primeira rodada em St. Poelten, Áustria, torneio com 380 mil euros em prêmios. A boa vitória revela a boa fase de Saretta, que manteve a 71ª colocação no ranking desta semana e vem em busca de resultados marcantes. Precisa defender pontos das semifinais de St. Poelten, do ano passado, mas confessa estar mais preocupado com Roland Garros. "Não quero jogar pressionado na Áustria", avisa. "Meu objetivo é aproveitar o torneio para fazer uma boa preparação para Paris." O sonho de Paris também continua na mente de Fernando Meligeni. Número 111 do ranking mundial, Fininho não conseguiu classificação para entrar direto na chave principal. Por isso, embora tenha sido semifinalista em 1999, não se intimidou, nem deixou se abater pelo orgulho. Jogará o sempre difícil qualifying esta semana para jogar o seu torneio preferido, Roland Garros. A briga por uma vaga na chave principal do torneio começa agitada para os brasileiros. Cinco deles iniciam a disputa nesta terça-feira. Fernando Meligeni enfrenta o argentino Marcelo Charpentier, enquanto Ricardo Mello joga com Janko Hipasavic, Marcos Daniel com Alexander Waske, Francisco Costa com Igor Andreev e Alexandre Simoni com Arvind Parmar. Para Guga, também não há dúvidas de que o torneio francês tem um significado especial. Por isso, ainda sonha com uma boa campanha em Paris, apesar de já ter declarado que a conquista do título está fora de sua atual realidade. Na verdade, ainda acredita na possibilidade de uma grande virada nesta nada boa temporada européia de quadras de saibro, em que não alcançou os resultados esperados. "O que tenho de fazer agora é treinar, elevar meu nível, e como já tinha dito na Alemanha, ainda acho que posso fazer uma boa campanha." O técnico Larri Passos não esconde o jogo e vê chances reais para seu pupilo até mesmo disputar o título, em busca do tetracampeonato. Por isso, não perdeu tempo e começou a orientar treinos específicos, com atenção nos pontos em que Guga não esteve bem nos últimos torneios. Ranking - No ranking mundial, Guga caiu para a 16ª posição, perdendo dois lugares na classificação. Flávio Saretta manteve a 71ª colocação, seguido por André Sá, número 86, e Fernando Meligeni 111. Entre os dez primeiros algumas mudanças, como a entrada do argentino Guillermo Coria na 7ª posição. A liderança ainda é do australiano Lleyton Hewitt, seguido de Andre Agassi, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Roger Federer, Andy Roddick, Coria, David Nalbandian, Albert Costa e Paradorn Srichaphan. O ranking desta semana servirá para apontar os cabeças de chave para Roland Garros. Por isso, foi de muita importância o fato de Guga manter-se entre os 16 primeiros, dos 32 cabeças do Aberto da França.