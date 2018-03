Brasileiros lutam no quali de Paris Seis brasileiros iniciam, nesta terça-feira, em Paris, a luta por vagas na chave principal de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Por enquanto, apenas Ricardo Mello e Gustavo Kuerten estão garantidos no torneio. Flávio Saretta, número 135 da ATP, joga contra o austríaco Daniel Koellerer. O mineiro André Sá terá pela frente o belga Jeroen Massin. O gaúcho Franco Ferreiro, 208 do mundo, enfrenta o francês Gary Lugassy. Thiago Alves tem uma missão difícil contra o checo Bohdan Ulihrach, sétimo cabeça-de-chave do qualificatório. Para completar o dia dos brasileiros, Marcos Daniel encara o colombiano Alejandro Falla e o paulista Júlio Silva enfrenta o francês Jerome Golmard. Cada tenista precisa vencer três partidas do qualificatório para ganhar uma vaga na chave principal de Roland Garros.