Brasileiros passam às quartas em challenger equatoriano

O tênis brasileiro se deu bem, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do Torneio Challenger de Salinas, no Equador, disputado em quadras de saibro. Os três representantes do País que entraram em quadra venceram os seus jogos e conseguiram a classificação.

O primeiro a ganhar foi o paulista João Souza, o Feijão, que é o cabeça de chave número 8 da competição. Com facilidade, derrotou o colombiano Alejandro González por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2.

Na sequência, Rogério Dutra Silva bateu o sérvio Filip Krajinovic, algoz de Thiago Alves na primeira rodada, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/2. Seu próximo rival será o argentino Brian Dabul, cabeça de chave número 5, que venceu o equatoriano Iván Endara por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/1.

Com um pouco de dificuldade apenas no primeiro set, Caio Zampieri avançou ao ganhar do colombiano Carlos Salamanca, cabeça 4, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. Agora enfrenta outro pré-classificado: o mexicano Santiago González, cabeça 6, que bateu o esloveno Luka Gregorc por 2 a 1 - parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (7/4).