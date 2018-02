Brasileiros perdem na Copa Petrobras O Brasil começou mal na sexta e última etapa da Copa Petrobras, que está sendo disputada em Guadalajara, no México. Pedro Campos e Márcio Torres foram eliminados na noite de segunda-feira e agora só resta um tenista brasileiro no torneio: Rafael Farias, que ainda estréia nesta terça, contra o norte-americano Jason Marshall. O mineiro Pedro Campos, de apenas 18 anos, fez sua estréia em torneios da série Challenger e, apesar da derrota para o chileno Paul Capdeville por 6/0 e 6/1, marcou seu primeiro ponto no ranking mundial da ATP. Já Márcio Torres perdeu para o mexicano Daniel Garza por 7/6 (7/4) e 6/3. A Copa Petrobras já passou por Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Santa Cruz (Bolívia), Bogotá (Colômbia) e Aracaju (Brasil). Cada etapa dá US$ 50 mil em prêmios e é uma boa oportunidade para os tenistas latino-americanos somarem pontos no ranking da ATP.