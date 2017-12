Brasileiros perdem no qualifying do Sauípe Os tenistas brasileiros foram eliminados no qualifying e não conseguiram classificar mais nenhum representante do País no Brasil Open, que começa nesta segunda-feira na Costa do Sauípe. Marcos Daniel, Alexandre Bonatto e Bruno Soares perderam seus jogos neste domingo e desperdiçaram a chance. Assim, o Brasil terá 5 tenistas no torneio, todos garantidos previamente. São eles: Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Ricardo Mello, Franco Ferreiro e Pedro Braga. Nos jogos deste domingo, pelo qualifying, Marcos Daniel perdeu para o espanhol Fernando Verdasco por 7/6 (7/1), 4/6 e 7/6 (7/4), Bruno Soares caiu diante do francês Olivier Patience por 6/4 e 7/6 (7/4) e Alexandre Bonatto foi derrotado pelo italiano Alessio Di Mauro por 6/2 e 6/4.