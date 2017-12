Brasileiros próximos da classificação Nanda Alves e Thiago Alves estão a apenas uma vitória de garantir uma vaga na chave principal do US Open, o que significa dizer a chance de ganhar um bom dinheiro. O torneio qualificatório de Flushing Meadows distribui um total de US$ 1 milhão e a conquista de uma vaga vale US$ 8 mil, além de outros US$ 15 mil assegurados pela primeira rodada da fase principal. Nanda Alves ganhou da checa Lucia Hradecke por 6/3 e 6/2 e espera pela sua próxima adversária para lutar por uma vaga no US Open. Thiago Alves superou o britânico Jonathan Marray por 6/4 e 6/2 e terá como adversário o vencedor da partida entre o chileno Adrian Garcia e o australiano Petr Laczak. A mesma sorte não teve Flávio Saretta. Depois de salvar dois match points, reagir a uma desvantagem de uma quebra de serviço, acabou perdendo no terceiro set para o alemão Tobias Summerer por 2/6, 6/3 e 7/5. Marcos Daniel caiu diante de Fred Capdeville por 6/4 e 6/3. Enquanto isso, Guga, garantido na chave principal por ter o ranking protegido na posição de número 30, já está treinando em Flushing Meadows e neste sábado participa do Arthur Ashe Kids Day (evento beneficente), ao lado de tenistas como John McEnroe e Jim Courier.