Brasileiros são eliminados na estreia em challengers

Último brasileiro a estrear em Cali, João Souza caiu na estreia para o colombiano Eduardo Struvay. O número 181 do mundo chegou a começar bem, vencendo o primeiro set com facilidade, mas perdeu no tie-break da segunda parcial e acabou tomando a virada, perdendo por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5.

Com a derrota de João Souza, apenas dois brasileiros continuam na disputa pelo título no saibro colombiano: Ricardo Mello e Ricardo Hocevar. Já Caio Zampieri e Eric Gomes também perderam ainda na primeira rodada.

Na Itália, Rogério Dutra Silva era o único representante do Brasil. No saibro de Todi, o tenista brasileiro não resistiu na estreia ao francês Edouard Roger-Vasselin, sendo derrotado por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.

DUPLAS - Em Cali, a chave de duplas do torneio viu um confronto brasileiro. Ricardo Hocevar e João Souza venceram os compatriotas Ricardo Mello e Caio Zampieri por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (2/7) e 10/3. Nas quartas de final, Hocevar e Souza encaram a dupla formada pelo italiano Riccardo Ghedin e o também brasileiro Márcio Torres.