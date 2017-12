Brasileiros sobem no ranking da Corrida O vice-campeonato no ATP de Viña del Mar, no Chile, no último final de semana, levou o tenista brasileiro Gustavo Kuerten para a 13ª colocação no ranking da Corrida dos Campeões, que contabiliza os resultados apenas da atual temporada. Na lista da semana passada, Guga era o 24º. Flávio Saretta - semifinalista no torneio chileno - subiu ainda mais e aparece na 51ª posição. Na semana passada ele era 134º. O ranking da Corrida tem a liderança do suíço Roger Federer, com 200 pontos. O russo Marat Safin aparece em segundo, com 140, e o norte-americano Andre Agassi é o terceiro, com 105. No Ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - Guga se manteve na 17ª posição. Saretta subiu uma posição e agora é o 44º colocado. Este ranking também tem a liderança de Federer, que soma 5.170 pontos. Andy Roddick (EUA) aparece em segundo, com 4.390 e o espanhol Juan Carlos Ferrero em terceiro, com 4.345.