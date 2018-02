Brasileiros sobem no ranking sem jogar Mesmo sem jogar na última semana - não houve a disputa de grandes torneios, por causa da Copa Davis -, os tenistas brasileiros subiram no ranking mundial, divulgado nesta segunda-feira pela ATP. As alterações foram na lista de entradas, já que a Corrida dos Campeões não teve mudanças, justamente por contar apenas os resultados da temporada e ninguém ter somado pontos na semana que passou. Com isso, Ricardo Mello ganhou uma posição e, em 53º lugar, é o melhor brasileiro no ranking de entradas, que contabiliza os resultados por 1 ano. Até Gustavo Kuerten, sem jogar desde setembro e recuperando-se da cirurgia no quadril, subiu 4 e passou para a 86ª colocação. Outro que subiu no ranking foi Flávio Saretta, que, ao lado de Ricardo Mello, André Sá e Bruno Soares, levou o Brasil à vitória sobre a Colômbia na Davis. Ele pulou do 135º para o 130º lugar na lista. O líder das duas listas continua sendo o suíço Roger Federer.