Brasileiros têm bronze no tênis de mesa Os brasileiros Gustavo Tsuboi e Cazuo Matsumoto ganharam, neste domingo, bronze em duplas no Aberto da Espanha de tênis de mesa, 3ª etapa do circuito da Federação Internacional. Perderam, na semifinal, para os japoneses Muramori/Kishikawa, por 3 a 2 (11/9, 10/12, 11/9, 3/11 e 8/11). Foi a quarta medalha ganha pelos mesa-tenistas do Brasil no circuito.