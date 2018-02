Brasileiros têm folga em Wimbledon O mais tradicional torneio de tênis do planeta, Wimbledon, começa nesta segunda-feira com premiação recorde de US$ 18 milhões e 64 jogos programados para 20 quadras. A situação é bem típica: a chuva ameaça a realização de tantos jogos. O tempo em Londres está entre o sol forte e chuvas que baixam a temperatura para menos de 15 graus centígrados. O dia promete ser longo no All England Club, nesta segunda-feira. Para os brasileiros uma boa notícia. Tanto Flávio Saretta como André Sá ganharam um dia de folga e só devem estrear na terça-feira. Mas, se a chuva não atrapalhar, às 9 horas de Brasília, o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer e atual campeão abre o campeonato diante do inglês Alex Bogdanovic, com transmissão pela SporTV. Com tanto dinheiro em jogo - só para entrar em quadra numa partida de simples o tenista já garante pelo menos US$ 16 mil - Sá e Saretta conseguiram também um lugar na chave de duplas da competição. Estréiam contra o gigante croata Ivo Karlovic, de 2m08, e o norte-americano Jim Thomas. Esta partida ainda não tem data programada. Em simples, Saretta pega o suíço Ivo Heuberger, número 136 do ranking, enquanto Sá, que passou pelo qualifying, jogará com o marroquino Hicham Arazi. Saretta, depois de chegar as quartas-de-final em Nottingham, treinou em Wimbledon e alimenta grandes esperanças de fazer boa estréia, como revelou neste domingo. "Heuberger vem embalado do qualifying, mas estou me sentindo bem na grama e confiante". Ano passado, o brasileiro chegou a terceira rodada do torneio. Desfalques - Mais um tenista, o argentino David Nalbandian, anunciou sua desistência do torneio. Ele é o 11º jogador a sair da competição, depois de Gustavo Kuerten, Andre Agassi, Rafael Nadal, Nicolas Escude, Paul Henri Mathieu, Jarkko Nieminen, Younes El Aynaoui, Gaston Gaudio, Agustin Calleri e Mariano Zabaleta. Os anúncios à última hora soaram de forma estranha aos organizadores. Mesmo com estes desfalques, o torneio promete e já no primeiro dia estão programados grandes duelos. A quadra central só receberá campeões. Roger Federer abre a rodada, seguido do ex-campeão Goran Ivanisevic, que desde 2002 quando conquistou o título pisa pela primeira vez na grama de Wimbledon. Vai jogar com o russo Mikhail Youzhny e se perder deve anunciar sua aposentadoria. Ainda jogam na central, a campeã de Roland Garros, Anastasia Myskina com a eslovaca Lubon Kurhajcova. Na quadra 1, ainda tem Lleyton Hewitt, Venus Williams e Guillermo Coria, que neste domingo ficou com mais um vice-campeonato, o de Den Bosch, para o francês Michael Llodra por 6/3 e 6/4. O argentino deve chegar esperneando em Londres, pois além de ter disputado uma final tem de viajar desde a Holanda e já entra em ação em Wimbledon.