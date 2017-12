Brasileiros vão bem na Copa Petrobrás Em Santa Cruz, na Bolívia, três brasileiros estão na segunda rodada da terceira etapa da Copa Petrobrás. Flávio Saretta ganhou por duplo 6/0 do boliviano Eduardo Guitierrez, que entrou no lugar do gaúcho Marcos Daniel, com lesão nas costas. Júlio Silva também venceu, ao marcar 7/6 (10/8) e 6/0 no argentino Ignacio King, enquanto Franco Ferreiro já havia garantido classificação na segunda-feira, com vitória sobre o colombiano Carlos Salamanca. Saretta vai enfrentar o romeno Victor Ionita por uma vaga nas quartas-de-final. O tenista espera por boa campanha em Santa Cruz, pois na próxima semana estará fora da Copa Petrobrás. Vai participar de um exibição em Itaparica, no desafio Banco Cruzeiro do Sul, jogando ao lado de André Sá. A competição terá também um jogo de tênis feminino, com a número 1 do Brasil, Nanda Alves, diante de Carla Tiene. O evento vai de quinta-feira a domingo no Club Med. Saretta ainda não anunciou se irá jogar as outras etapas da Copa Petrobrás, em Aracaju (Brasil) e Guadalajara (México), uma vez que seu objetivo é terminar a temporada entre os 100 primeiros colocados do ranking mundial - está atualmente em 109º lugar.