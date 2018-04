Brasileiros vencem e avançam no quali do US Open Os tenistas brasileiros Thomaz Bellucci, Ricardo Mello e Júlio Silva estão a um passo da chave principal do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada. Eles venceram as suas partidas na segunda rodada do qualifying, nesta quinta-feira, e poderão se juntar à Marcos Daniel e Thiago Alves, já classificados para a competição.