Brasileiros vencem no Credicard Cup Os tenistas brasileiros que sonham em alcançar boas posições do ranking mundial têm esta semana uma boa oportunidade de conquistar pontos sem sair de casa: o Credicard Tennis Cup, que se realiza em Campos do Jordão. Ricardo Melo não deixou escapar a boa chance e passou para a segunda rodada com vitória sobre o holandês Rik De Voest por 3/6, 7/6 (7/2) e 7/5. Júlio Silva também venceu, superando outro brasileiro, Alexandre Bonato, por 7/6 e 6/4. O mesmo aconteceu com Thiago Alves que eliminou o catarinense Márcio Carlsson por 6/4 e 6/4. Em confrontos contra estrangeiros, Helio Steiner perdeu para o japonês Gouichi Motomura por 6/3 e 6/1, enquanto Diego Cubas caiu diante do peruano Ivan Miranda por 6/3 e 7/5.