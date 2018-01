Brasileiros vencem no Torneio de Houston Os tenistas brasileiros começaram bem a disputa do Torneio de Houston, nos Estados Unidos, que distribui US$ 380 mil em prêmios. Fernando Meligeni e Flávio Saretta venceram seus adversários, enquanto Ricardo Mello levou a melhor no duelo nacional e derrotou André Sá. A vitória de Ricardo Mello sobre André Sá foi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/0. Meligeni não teve muito trabalho para derrotar o norte-americano Justin Gimelstob por 6/2 e 6/4. Já Saretta passou pelo também norte-americano Cecil Mamitt por 6/3 e 6/1. Agora, Meligeni vai enfrentar na próxima rodada o norte-americano Vince Spadea, que chegou às semifinais do Masters Series de Monte Carlo. E Saretta jogará contra o francês Olivier Muts. Mas o grande destaque da primeira rodada em Houston foi o norte-americano Andre Agassi. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ele precisou de apenas 47 minutos para arrasar o croata Zelijko Krajan por 6/2 e 6/0. Se Agassi chegar à final deste torneio irá se transformar no tenista mais velho da história - com 32 anos - a liderar o ranking mundial. Em outros jogos desta terça-feira, Vincent Spadea (EUA) ganhou de Jack Brasington (EUA) com um duplo 6/3, Paul Goldstein (EUA) derrotou Thomas Enqvist (SUE) por 6/1 e 7/6 (9/7) e Mardy Fish (EUA) eliminou Sergio Roitman (Argentina) também com um duplo 6/3.