Briga de tenistas na arena do basquete A briga entre as mulheres pela liderança do ranking da WTA promete ficar quente a partir desta terça-feira na Staples Arena, um ginásio conhecido pelos jogos do Los Angeles Lakers pela NBA. O cenário agora vai ter a plástica, a beleza e o talento de Maria Sharapova que precisa repetir o título do ano passado para encerrar a temporada como número 1. Segundo o sorteio da chave, realizado nesta segunda-feira, a beldade russa estréia amanhã à noite diante da suíça Patty Schnyder. Outras duas jogadoras que também têm chances de terminar 2005 no topo da lista do ranking, como a belga Kim Clijsters e a francesa Mary Pierce, abrem a rodada em Los Angeles. E o primeiro dia de jogos ainda terá a atual número 1, Lindsay Davenport diante da russa Nadia Petrova. A já quase veterana Mary Pierce, de 30 anos e ainda muita exuberância, surpreendeu na cerimônia de sorteio das chaves ao garantir que sonha com a liderança do ranking. ?É um objetivo real?, assegurou a tenista. ?Afinal estive em duas finais de Grand Slam este ano, em Roland Garros e no US Open.? As oito melhores tenistas de 2005 lutam por uma premiação superior a US$ 3 milhões e foram divididas em dois grupos. No verde estão Davenport, Sharapova, Schnyder e Petrova; no preto jogam Clijsters, Amelie Mauresmo, Pierce e Elena Dementieva. Os jogos desta quarta-feira feira também já estão definidos: Mary Pierce x Elena Dementieva, seguido de Davenport x Schnyder e terminando a rodada Mauresmo x Clijsters. Primeiro a chegar ? Número 1 do ranking e atual campeão da Masters Cup, o suíço Roger Federer deixou claro que está em busca de outro título, ao ser o primeiro a desembarcar em Xangai para a competição que começa na próxima segunda-feira. Simpático, o tenista confessou que sente um prazer especial em jogar na China, ?as pessoas são muito agradáveis?, disse. Ele afirmou também que está recuperado da lesão no tornozelo direito. Já o norte-americano Andy Roddick e o australiano Lleyton Hewitt têm até quarta-feira para confirmar a participação no torneio, pois estão com problemas físicos.