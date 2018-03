Brilhante, Nadal vai à final do Torneio de Barcelona O cabeça-de-chave número um do Torneio de Barcelona, Rafael Nadal, produziu neste sábado uma exibição de gala no saibro ao bater o alemão Denis Gremelmayr por 6-1 e 6-0 e alcançar a final do evento. O espanhol, que tenta conquistar o torneio pelo quarto ano consecutivo, fez uma partida estupenda e venceu em apenas 50 minutos. Ele enfrentará na final o compatriota David Ferrer, que bateu o suíço Stanislas Wawrinka por 7-6 e 6-3 na outra semifinal. "Eu não sabia muito sobre ele", afirmou Nadal em entrevista ao lado da quadra. "Mas sei que ele chegou às semifinais de Estoril (no mês passado) e que venceu alguns bons jogadores para chegar até aqui." "Estou muito feliz por ter jogado no meu nível e satisfeito por avançar à final", acrescentou Nadal. Gremelmayr, que venceu um set contra o número um do mundo, Roger Federer, na semifinal de Estoril, eliminou três cabeças-de-chave em Barcelona: James Blake, Dmitry Tursunov e Nicolas Almagro. Mesmo assim, foi totalmente dominado por Nadal. O alemão manteve seu primeiro serviço na partida, mas foi o melhor que ele obteve em todo o jogo depois que Nadal massacrou-o com sua melhor performance nesta semana.