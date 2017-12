Britânicos avançam em Cincinnati Os tenistas britânicos foram bem hoje na terceira rodada do Master Series de Cincinatti, nos Estados Unidos. Greg Rusedski derrotou o austríaco Stefan Koubek por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/3, enquanto o cabeça-de-chave número 7, Tim Henman venceu o alemão Nicolas Kiefer por 7/5 e 6/3. O torneio divide US$ 2,95 milhões.