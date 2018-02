Bruno marca 5º ponto do Brasil na Davis O tenista Bruno Soares levou um enorme susto, mas venceu Sergio Ramirez por 2 sets a 1, de virada, e garantiu o quinto ponto do Brasil no confronto com a Colômbia, pela terceira divisão da Copa Davis, que estava sendo disputado desde sexta-feira em Bogotá. O jogo - que se transformou em amistoso depois que o Brasil conseguiu o seu terceiro ponto, ainda no sábado - começou com uma grande surpresa. Ramirez venceu o primeiro set com um surpreendente 6/0. O brasileiro reagiu no segundo set vencendo por 6/6 e repetiu o placar na terceira série. Um pouco antes, André Sá passou com facilidade por Oscar Rodriguez, ao fazer 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/1 - fazendo 4 a 0.