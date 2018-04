Bruno Soares cai em estreia nas duplas e Brasil dá adeus ao Masters de Montecarlo

Um dia depois de Marcelo Melo amargar uma surpreendente derrota na estreia ao lado do polonês Lukasz Kubot, Bruno Soares também foi eliminado em seu primeiro confronto da chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo. O brasileiro e o britânico Jamie Murray acabaram sendo batidos pelo indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 11/9.

Assim como Melo, líder do ranking de duplas ao lado de Kubot, Soares estreou na competição já na segunda rodada por formar com Murray a parceria que é a sétima cabeça de chave na competição. Porém, ele e o tenista inglês não conseguiram justificar favoritismo e deram adeus ao importante torneio realizado em quadras de saibro após 1h22min de duelo nesta quinta-feira.

Assim, o Brasil não conta com mais nenhum representante em Montecarlo, onde o País também não contou com um único tenista na chave principal de simples. Na última quarta-feira, Melo e Kubot foram surpreendidos na estreia pelos italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli, também ao serem derrotados por 2 sets a 1.

No confronto desta quinta, Soares e Murray conseguiram aproveitar apenas uma das cinco chances que tiveram de quebrar os saques de Bopanna e Roger-Vasselin, que converteram o único break point cedido pelos seus adversários em todo o jogo. E, graças a esta quebra e o triunfo no segundo set, o indiano e o francês forçaram a disputa do match tie-break, no qual acabaram levando a melhor por um apertado placar de 11/9.