Soares celebra títulos na Austrália: 'Difícil explicar a sensação'

O Aberto da Austrália de 2016 definitivamente não sairá da memória de Bruno Soares. O brasileiro não só faturou seu primeiro título de Grand Slam nas duplas masculinas, como repetiu a dose nas duplas mistas menos de 24 horas depois e deixará Melbourne com dois troféus. Neste domingo, após a segunda conquista, ele tentava explicar a sensação.

"É impressionante. Difícil explicar essa sensação de ganhar dois Grand Slams em menos de 24 horas. Vim aqui jogar dois torneios e ganhei os dois. Conquistar um título, fazer uma final, já é algo dificílimo, ganhar dois, então, é indescritível," disse Soares. "Nunca tive um fim de semana assim. Foi um mês de janeiro para ficar guardado para sempre."

Em seu início de parceria com Jamie Murray - os dois se juntaram neste ano -, Soares já vinha de um título em Sydney e uma semifinal em Doha. No sábado, os dois conquistaram a chave de duplas masculinas em Melbourne. E neste domingo, Soares e a russa Elena Vesnina derrotaram a norte-americana Coco Vandeweghe e o romeno Horia Tecau na decisão das duplas mistas.

"A gente se conhece há um bom tempo. Ela (Vesnina) é uma menina super bacana. Falávamos sempre em jogar juntos, mas acabava não dando. Depois que a Sania (Mirza) não quis mais jogar comigo, falei com ela, topou na hora e deu super certo. Ela jogou um altíssimo nível de tênis e como já ganhou Grand Slam nas duplas, é experiente e manteve a calma nos momentos importantes. A ideia é jogar o ano todo com ela", comentou.

Com o feito, Soares se tornou o primeiro brasileiro desde Maria Esther Bueno, em 1960, em Wimbledon, a faturar dois títulos no mesmo Grand Slam. O último a conseguir esta marca havia sido o australiano Mark Woodforde, também em Wimbledon, em 1993. "Me sinto extremamente honrado de ter o meu nome ao lado de um cara como o Woodforde e da Maria Esther Bueno. É incrível, sensacional", celebrou o tenista.