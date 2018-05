Bruno Soares e Alexander Peya perdem na estreia nas duplas em Barcelona

BARCELONA - Bruno Soares e Alexander Peya foram eliminados logo na partida de estreia no Torneio de Barcelona, disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, o brasileiro e o austríaco perderam para o italiano Fabio Fognini e o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/8, em 1 hora e 18 minutos.

Atuais campeões do ATP 500 espanhol, Soares e Peya começaram bem o jogo desta terça-feira e fecharam o primeiro set em 6/4 ao conseguirem uma quebra de saque no décimo game. Na segunda parcial, porém, chegaram a estar perdendo por 3/0, pois Fognini e Melzer conseguiram quebras de serviço no primeiro e terceiro games.

Soares e Peya ainda reagiram, com quebras de saque no quarto e oitavo games, empatando o set em 4/4. Porém, não conseguiram confirmar o serviço em seguida e acabaram sendo batidos por 6/4. No match tie-break, Fognini e Melzer foram superiores e venceram por 10/8.

Apesar da eliminação de Soares, o Brasil ainda tem um representante na chave de duplas em Barcelona. Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig, que foram vice-campeões do Masters 1000 de Montecarlo na semana passada, vão estrear nesta quarta-feira diante do espanhol Feliciano Lopez e do bielo-russo Max Mirnyi.

SIMPLES

O adversário de estreia do espanhol Rafael Nadal no Torneio de Barcelona foi definido nesta terça-feira. O número 1 do mundo vai encarar o compatriota Albert Ramos, número 103 do mundo, que derrotou o russo Nikolay Davydenko, 82º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 23 minutos. Nadal e Ramos só se enfrentaram uma vez, exatamente no Torneio de Barcelona do ano passado, quando o número 1 do mundo derrotou o oponente.

Também nesta terça-feira, o japonês Kei Nishikori, número 17 do mundo, enfrentou dificuldades, mas avançou para as oitavas de final em Barcelona. O asiático derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut, 45º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, em 1 hora e 57 minutos. Agora, terá pela frente o casaque Andrey Golubev, que contou com o abandono do francês Benoit Paire quando liderava por 6/4 e 5/1 para avançar.

O espanhol Tommy Robredo se classificou para as oitavas de final ao bater o australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Também em dois sets, o alemão Philipp Kohlschreiber venceu o francês Edouard Roger-Vasselin (6/4 e 6/2) e o letão Ernests Gulbis superou o espanhol Daniel Gimeno-Traver (7/5 e 7/6).

Ainda pela primeira rodada, o eslovaco Martin Klizan, o austríaco Jurgen Melzer e o croata Ivan Dodig venceram nesta terça-feira em Barcelona.