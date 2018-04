Bruno Soares é campeão nas duplas no Torneio de Barcelona

BARCELONA - O brasileiro Bruno Soares sagrou-se campeão da chave de duplas do Torneio de Barcelona neste domingo. Atuando ao lado do austríaco Alexander Peya, ele passou na disputada decisão pelo sueco Robert Lindstedt e o canadense Daniel Nestor, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (9/7) e 10/4, em 1h44min de jogo.

Foi o quinto título desta dupla, sétima colocada no ranking da ATP, sendo o segundo neste ano - já haviam vencido o Brasil Open, em São Paulo, em fevereiro. Soares ainda conquistou o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, em janeiro, mas atuando ao lado do britânico Colin Fleming.

Neste domingo, Soares e Peya perderam muitas oportunidades de quebrar o saque dos rivais - tiveram 13 break points e só confirmaram três - e acabaram perdendo o primeiro set. No segundo, a história foi mantida e o empate só saiu no tie-break. Somente no super tie-break o brasileiro e o austríaco conseguiram impor a superioridade e garantir a conquista.