Bruno Soares perde na final de duplas em New Haven O mineiro Bruno Soares e seu companheiro Kevin Ullyett, do Zimbábue, perderam a chance de faturar o primeiro título da temporada, neste sábado. Eles foram derrotados pelos austríacos Julian Knowle e Jurgen Melzer, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), na decisão da chave de duplas do Torneio de New Haven.