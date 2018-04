Bruno Soares se diz ansioso para 'estreia' de nova dupla no saibro Prestes a embarcar rumo à Europa, Bruno Soares admitiu nesta quinta-feira que vive a ansiedade da "estreia" da sua nova dupla, com o britânico Jamie Murray, no saibro. Bem-sucedida no piso duro, a parceria fará seu primeiro teste na terra batida no Masters 1000 de Montecarlo, que terá início neste domingo, em Mônaco.