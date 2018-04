Bruno Soares vai à final de New Haven; Melo e Sá caem

O torneio de duplas de New Haven ficou perto de ter uma final brasileira, nesta sexta-feira. Ao lado de Kevin Ullyett, do Zimbábue, Bruno Soares venceu sua semifinal e garantiu vaga na decisão. Mas André Sá e Marcelo Melo tropeçaram e perderam a chance de defender o título conquistado no ano passado diante de Soares e seu companheiro.

Dupla cabeça de chave número 2, Soares e Ullyett derrotaram o checo Martin Damm e o sueco Robert Lindstedt por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma rodada marcada pela forte chuva que encharcou as quadras do torneio.

Na outra ponta da chave, Melo e Sá não resistiram aos austríacos Julian Knowle e Jurgen Melzer e, com uma quebra de saque sofrida em cada set, foram eliminados por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5.

A chuva desta sexta também atrapalhou o torneio de simples. A rodada acabou sendo suspensa e as semifinais foram adiadas para sábado. Cabeça de chave número dois, o espanhol Fernando Verdasco vai enfrentar o russo Igor Andreev, enquanto o argentino José Acasuso encara o americano Sam Querrey.