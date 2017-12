Bruno Soares vai à final nas duplas mistas e obtém feito histórico

Desta forma, Soares obteve um feito histórico, pois se tornará o primeiro tenista do Brasil, entre os homens, a disputar duas decisões de um mesmo Grand Slam. Já entre as mulheres, Maria Esther Bueno foi finalista de três disputas diferentes de Wimbledon e do US Open, ambas em 1960, assim como fez duas decisões de um mesmo Grand Slam em outras sete ocasiões - nas edições de Wimbledon de 1959, 1965, 1966 e 1967 e nas do US Open de 1959, 1965 e 1966.

Assim, Soares terá pelo menos duas chances de se sagrar campeão na Austrália. Na final de duplas mistas, ele e Vesnina terão pela frente a norte-americana CoCo Vandeweghe e o romeno Horia Tecau, que na outra semifinal derrotaram a eslovena Andreja Klepac e o filipino Treat Huey por duplo 6/4.

Batida ao lado de Dodig nesta sexta, Mirza entrou em quadra um pouco desgastada, pois horas mais cedo havia disputado a decisão de duplas femininas ao lado da suíça Martina Hingis, com quem ficou com o título desta disputa.

Mesmo com essa "vantagem", Soares e Vesnina enfrentaram grandes dificuldades para superar Mirza e Dodig nesta sexta. O brasileiro e a russa tiveram seus saques quebrados por três vezes na partida e só foram liquidar a última parcial no tie-break. Eles triunfaram depois de terem convertido quatro de oito break points e de serem mais regulares no duelo que durou 1h30min.

Esse será o terceiro título de Grand Slam que Soares buscará nas duplas mistas, depois de também ter sido campeão nesta disputa em duas edições do US Open, em 2012, ao lado da russa Ekaterina Makarova, e em 2014, quando atuou justamente ao lado de Mirza.

Na última quinta-feira, Soares e o britânico Jamie Murray se garantiram na decisão da chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália ao derrotarem nas semifinais os franceses Adrian Mannarino e Lucas Pouille por 2 sets a 0. Assim, neste sábado eles lutarão pelo título na final diante do canadense Daniel Nestor e do checo Radek Stepanek. Já a decisão das duplas mistas será realizada apenas no domingo.