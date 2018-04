Bruno Soares vai às quartas nas duplas em New Haven O brasileiro Bruno Soares voltou a conquistar um bom resultado ao lado de seu parceiro Kevin Ullyett, do Zimbábue, nesta terça-feira. Pela chave de duplas do Torneio de New Haven, o tenista avançou às quartas de final, conseguindo a primeira vitória na temporada de quadras rápidas nos Estados Unidos. Diante do norte-americano Eric Butorac e do sul-africano Jeff Coetzee, Soares e Ullyett venceram por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.