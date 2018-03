Búlgara de 15 anos brilha em Paris O tênis feminino não pára de revelar novos talentos. A mais nova estrela a irradiar seu brilho é a búlgara Sesil Karatantcheva, de apenas 15 anos, que tão nova alcança as quartas-de-final de um Grand Slam ao derrotar a suíça Emmanuelle Gargliardi por 7/5 e 6/3. Na rodada anterior, Sesil havia sido a responsável pela maior surpresa de Roland Garros até agora ao vencer a norte-americana Venus Williams, por convincentes 6/3, 1/6 e 6/1. ?Estou até meio assustada com o que consegui?, disse Karatantcheva. ?Recebi vários telefonemas da Bulgária, as pessoas estão muito felizes por mim e isso também me deixa contente?. Sesil Karatantcheva também saiu da academia de Nick Bollettieri. Mas fez o caminho inverso de várias outras jogadoras. Enquanto muitas viajam para a Flórida em busca de oportunidades, ela foi descoberta pelo próprio Bollettieri em uma competição entre colegiais. Entre as estrelas do tênis feminino, Sesil Karatantcheva terá agora um desafio e tanto pela frente. Vai enfrentar a russa Elena Likhovtseva, que eliminou a vice-campeão do ano passado, a também russa Elena Dementieva por 7/6 (7/3), 5/7 e 7/5. Enquanto isso, a atual número 1 do mundo deixou claro que não vai perder o seu trono com facilidade. Desde a primeira rodada vem encontrando dificuldades no torneio, mas sobreviveu a mais uma rodada ao vencer a boa jogadora belga Kim Clijsters por 1/6, 7/5 e 6/3. Agora, Davenport terá pela frente a única francesa do torneio, Mary Pierce, que eliminou a suíça Patty Schnyder por 6/1, 1/6 e 6/4. Maria Sharapova, que pode transformar-se em número 1 em Roland Garros, teve seu jogo diante da espanhola Nuria Llagostera interrompido por causa de chuva, quando vencia por 6/3 e 3 a 3.