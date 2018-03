Burgsmuller bate Pavel em Stuttgart O tenista alemão Lars Burgsmuller, que eliminou Guga no torneio de Stuttgart, voltou a vencer nesta sexta-feira e se classificou às semifinais da competição. Ele derrotou o romeno Andrei Pavel por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2. No outro jogo da rodada, o russo Mijail Yuzhny derrotou o marroquino Younes El Aynaoui por 6-3 e 6-2.