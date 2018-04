Cabeça de chave nº 1, Bartoli cai na estreia em Oeiras Principal favorita à conquista do título no Torneio de Oeiras, a francesa Marion Bartoli foi surpreendida nesta terça-feira e caiu logo na primeira rodada da competição. Sua algoz foi a chinesa Shuai Peng, que tomou um susto no segundo set, mas venceu por contundentes 2 sets a 1, com direito a "pneu" na primeira parcial: 6/0, 1/6 e 6/4, em 1h45min de jogo.