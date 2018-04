Cabeças de chave são eliminadas no Torneio de Bucareste Duas das cabeças de chave do Torneio de Bucareste foram eliminadas nesta quarta-feira. Uma das maiores esperanças da torcida romena, a local Monica Niculescu foi uma das que se despediram na segunda rodada, ao ser batida pela eslovena Polona Hercog por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.